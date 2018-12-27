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Банки підвищують відсотки на вклади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 січ, 2019 06:31
Пропонуємо до обговорення:
Головна причина – банкам бракує грошей для кредитування.
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