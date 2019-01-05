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Представлено першу у світі
відеокарту на базі 7-нм...

Представлено першу у світі відеокарту на базі 7-нм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:12

Представлено першу у світі відеокарту на базі 7-нм...

Пропонуємо до обговорення:
На виставці CES 2019, яка проходить з 8 по 11 січня в Лас-Вегасі, компанія AMD представила відеокарту Radeon VII.

Дивися повний текст Представлено першу у світі відеокарту на базі 7-нм техпроцесу.
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