На виставці CES 2019, яка проходить з 8 по 11 січня в Лас-Вегасі, компанія AMD представила відеокарту Radeon VII.
Дивися повний текст Представлено першу у світі відеокарту на базі 7-нм техпроцесу.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 08:12
Представлено першу у світі відеокарту на базі 7-нм...
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Дивися повний текст Представлено першу у світі відеокарту на базі 7-нм техпроцесу.
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:02
наверное, с радеон 6450 я несколько отстал от жизни.. она..работает..зараза такая!
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