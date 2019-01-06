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Китайський стартап показав
клавіатуру, що згортається (фото)

Китайський стартап показав клавіатуру, що згортається (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:32

Китайський стартап показав клавіатуру, що згортається (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Китайський стартап Royole, що спеціалізується на виробництві гаджетів з гнучкими дисплеями, на CES 2019 представив кілька незвичайних аксесуарів. Одним з найбільш вражаючих стала клавіатура, що згортається.

Дивися повний текст Китайський стартап показав клавіатуру, що згортається (фото).
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