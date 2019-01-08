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Експорт сирів з України торік
скоротився майже на 10%

Експорт сирів з України торік скоротився майже на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:38

Експорт сирів з України торік скоротився майже на 10%

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги експорту сирів з України в 2018 році склали 8,3 тисячі тонн, що на 7,8% менше, ніж в 2017 році.

Дивися повний текст Експорт сирів з України торік скоротився майже на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:39

Жаль, что эту крашеную аннато дрянь на пальмовом масле вообще покупают, а объём экспорта ничтожен. Покупатель голосует кошельком за хорошие импортные сыры.
phantom_systems
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