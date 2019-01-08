Обсяги експорту сирів з України в 2018 році склали 8,3 тисячі тонн, що на 7,8% менше, ніж в 2017 році.
Дивися повний текст Експорт сирів з України торік скоротився майже на 10%.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 08:38
Експорт сирів з України торік скоротився майже на 10%
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Дивися повний текст Експорт сирів з України торік скоротився майже на 10%.
Додано: Суб 12 січ, 2019 08:39
Жаль, что эту крашеную аннато дрянь на пальмовом масле вообще покупают, а объём экспорта ничтожен. Покупатель голосует кошельком за хорошие импортные сыры.
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:41
цены в 2-3 раза выше польских. Кому эти украинские сыры вообще нужны?
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