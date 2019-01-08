За 2018 рік Україна отримала безвізовий доступ в 14 країн, піднявшись на три позиції в світовому рейтингу паспортів.
Дивися повний текст Паспорт України піднявся на три позиції за рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38
Паспорт України піднявся на три позиції за рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Паспорт України піднявся на три позиції за рік.
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38
Легче бежать будет из страны коммунального рабства и беззакония, победившего олигархата.
|