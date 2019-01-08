За 2018 рік Україна отримала безвізовий доступ в 14 країн, піднявшись на три позиції в світовому рейтингу паспортів.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38
Паспорт України піднявся на три позиції за рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Паспорт України піднявся на три позиції за рік.
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:29
Джон бежи уже, возможности уже норм. При чем желательно до выборов а то кажется мне что ты как раз за таких и проголосуешь :-)
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:47
R2
Никогда не понимал этот критерий "ценности"
Например, у Венесуэлы безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. И что? Много желающих получить гражданство Венесуэлы?
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