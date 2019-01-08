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Паспорт України піднявся
на три позиції за рік

Паспорт України піднявся на три позиції за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38

Паспорт України піднявся на три позиції за рік

Пропонуємо до обговорення:
За 2018 рік Україна отримала безвізовий доступ в 14 країн, піднявшись на три позиції в світовому рейтингу паспортів.

Дивися повний текст Паспорт України піднявся на три позиції за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:29

Джон бежи уже, возможности уже норм. При чем желательно до выборов а то кажется мне что ты как раз за таких и проголосуешь :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:47

R2

Никогда не понимал этот критерий "ценности"
Например, у Венесуэлы безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. И что? Много желающих получить гражданство Венесуэлы?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:39

А обладатель этого паспорта опустился на четыре позиции вниз ( в глобальном рейтинге индекса человеческого развития)
Moimir
 
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