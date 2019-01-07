Реформа освіти вже дає свої перші плоди — у 2018 році розпочав роботу проект "Нова українська школа".
Дивися повний текст Гройсман розповів про переваги нової української школи.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 12:46
Гройсман розповів про переваги нової української школи
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Дивися повний текст Гройсман розповів про переваги нової української школи.
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:32
Я 20 лет слышу рассказы про реформу образования, но, по моим впечатлениям, качество образования с начала 2000-х до начала 2010-х только падало.
По отзывам знакомых, работающих в сфере образования (технические ВУЗы) или занимающихся наймом персонала, сейчвс ситуация не улучшилась - у основной массы соискателей много амбиций и уверенности в своей креативности, но мало знаний. А самое плохое даже не недостаток знаний (это поправимо), а нежелание пахать для саморазвития. Есть, конечно, и исключения, но в целом ситуация нерадостная.
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