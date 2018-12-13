Американська компанія Harley-Davidson відкрила прийом попередніх замовлень на нові електромотоцикли «LiveWire».
Дивися повний текст Harley-Davidson почала приймати замовлення на електричний мотоцикл.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:27
Harley-Davidson почала приймати замовлення на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Harley-Davidson почала приймати замовлення на електричний мотоцикл.
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:27
Ээээ. Надеюсь там будет установлена мощная аудиосистема с сабом, которая будет воспроизводить рокот мотора классических моделей во время движения??? Иначе отстой.
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