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Harley-Davidson почала
приймати замовлення на...

Harley-Davidson почала приймати замовлення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:27

Harley-Davidson почала приймати замовлення на...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Harley-Davidson відкрила прийом попередніх замовлень на нові електромотоцикли «LiveWire».

Дивися повний текст Harley-Davidson почала приймати замовлення на електричний мотоцикл.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:27

Ээээ. Надеюсь там будет установлена мощная аудиосистема с сабом, которая будет воспроизводить рокот мотора классических моделей во время движения??? Иначе отстой.
alex_dvornichenko
 
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