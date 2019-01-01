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Рівень безробіття в єврозоні впав до десятирічного мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 січ, 2019 14:28
Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття в єврозоні в листопаді 2018 року склав 7,9%.
Дивися повний текст Рівень безробіття в єврозоні впав до десятирічного мінімуму
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:28
Опять голландцы,чехи и немцы пашут, а греки плющатся в расслабоне
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alex58chorniy
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