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Маск показав зореліт Starship

Маск показав зореліт Starship
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:37

Маск показав зореліт Starship

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор SpaceX Ілон Маск показав фото зорельота нового покоління Starship.

Дивися повний текст Маск показав зореліт Starship.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:37

Звездолёт - то, что может долететь до звёзд, правильно? Такой корабль вряд ли смогут когда-нибудь построить.
De Bil
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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