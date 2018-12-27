Генеральний директор SpaceX Ілон Маск показав фото зорельота нового покоління Starship.
Дивися повний текст Маск показав зореліт Starship.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:37
Маск показав зореліт Starship
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Дивися повний текст Маск показав зореліт Starship.
Додано: Суб 12 січ, 2019 14:37
Звездолёт - то, что может долететь до звёзд, правильно? Такой корабль вряд ли смогут когда-нибудь построить.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:45
Re: Маск показав зореліт Starship
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:29
А зачем лететь к звезде? Там сильно тепло, никому туда не надо. Планеты их спутники это да. Но глупо лететь далеко с земли, это какие то очень странные дорогостоящие этапы для пробы. Старты должны быть с орбиты, никому же не подгоняют самолет к подъезду или даже дому. Это дорого. Видать Спэйс икс может себе позволить...
Додано: Нед 20 січ, 2019 10:59
Re: Маск показав зореліт Starship
это не звездолет а криворукий безграмотный перевод журналишки накатавшего сей перл безграмотности.
Star - звезда ship - корабль, Starship - звездный корабль а не звездолет. То есть летает там где звезды)). А на самом деле это орбитальный КА Dragon.
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:02
нет, драгон - это корабль для фалкона, другая разработка
главное оружие рашистов - ложь
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