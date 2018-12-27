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Маск показав зореліт Starship
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор SpaceX Ілон Маск показав фото зорельота нового покоління Starship.
Дивися повний текст Маск показав зореліт Starship
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R2
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:37
Звездолёт - то, что может долететь до звёзд, правильно? Такой корабль вряд ли смогут когда-нибудь построить.
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De Bil
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:45
De Bil написав:
Звездолёт - то, что может долететь до звёзд, правильно?
Солнце это тоже звезда.
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Pegasmaster
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Додано: Нед 20 січ, 2019 09:29
Pegasmaster написав: De Bil написав:
Звездолёт - то, что может долететь до звёзд, правильно?
Солнце это тоже звезда.
А зачем лететь к звезде? Там сильно тепло, никому туда не надо. Планеты их спутники это да. Но глупо лететь далеко с земли, это какие то очень странные дорогостоящие этапы для пробы. Старты должны быть с орбиты, никому же не подгоняют самолет к подъезду или даже дому. Это дорого. Видать Спэйс икс может себе позволить...
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Додано: Нед 20 січ, 2019 10:59
De Bil написав:
Звездолёт - то, что может долететь до звёзд, правильно? Такой корабль вряд ли смогут когда-нибудь построить.
это не звездолет а криворукий безграмотный перевод журналишки накатавшего сей перл безграмотности.
Star - звезда ship - корабль, Starship - звездный корабль а не звездолет. То есть летает там где звезды)). А на самом деле это орбитальный КА Dragon.
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Джон
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Додано: Нед 20 січ, 2019 11:02
Джон написав: De Bil написав:
Звездолёт - то, что может долететь до звёзд, правильно? Такой корабль вряд ли смогут когда-нибудь построить.
это не звездолет а криворукий безграмотный перевод журналишки накатавшего сей перл безграмотности.
Star - звезда ship - корабль, Starship - звездный корабль а не звездолет. То есть летает там где звезды)). А на самом деле это орбитальный КА Dragon.
нет, драгон - это корабль для фалкона, другая разработка
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:16
Это будет круто
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:53
что-то вид у него, как у обтянутого перкалью кукурузника
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