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Україна минулого року значно
наростила імпорт овочів -...

Україна минулого року значно наростила імпорт овочів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:17

Україна минулого року значно наростила імпорт овочів -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2018 році імпортувала овочів і картоплі на $92,5 млн, в той час як експорт цих товарів склав $ 40 млн.

Дивися повний текст Україна минулого року значно наростила імпорт овочів - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:17

Какой позор! И как американцы собрались здесь делать супераграрную державу? Дожились, даже овощи импортируем.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:37

Re: Україна минулого року значно наростила імпорт овочів -..

  ygn написав:Какой позор! И как американцы собрались здесь делать супераграрную державу? Дожились, даже овощи импортируем.

Коли експортуеш на 20 млрд, можна себе побалувати на 100 млн. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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