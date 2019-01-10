Україна в 2018 році імпортувала овочів і картоплі на $92,5 млн, в той час як експорт цих товарів склав $ 40 млн.
Дивися повний текст Україна минулого року значно наростила імпорт овочів - експерти.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:17
Україна минулого року значно наростила імпорт овочів -...
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Дивися повний текст Україна минулого року значно наростила імпорт овочів - експерти.
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:17
Какой позор! И как американцы собрались здесь делать супераграрную державу? Дожились, даже овощи импортируем.
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:37
Re: Україна минулого року значно наростила імпорт овочів -..
Коли експортуеш на 20 млрд, можна себе побалувати на 100 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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