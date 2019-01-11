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Зростання української економіки
може сповільнитися - Мінфін

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:30

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
В результаті в 2019 році існує велика ймовірність відхилення від офіційного прогнозу в бік зниження, ніж підвищення

Дивися повний текст Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35

Ну что вы врете, Петр Алексеевич сказал, что экономика, благодаря успешным реформам прет как никогда, а инвесторы чуть ли не дерутся в очереди дабы поучаствовать в этом невиданном росте :)

Ну да ладно, придет общеизвестная личность и сообщит, что журналисты что то напутали или Минфин скажет что ничего не говорил (икры черной они там что ли халявной пережрали) ;)
Igorten
 
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