В результаті в 2019 році існує велика ймовірність відхилення від офіційного прогнозу в бік зниження, ніж підвищення
Дивися повний текст Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:30
Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін.
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35
Ну что вы врете, Петр Алексеевич сказал, что экономика, благодаря успешным реформам прет как никогда, а инвесторы чуть ли не дерутся в очереди дабы поучаствовать в этом невиданном росте :)
Ну да ладно, придет общеизвестная личность и сообщит, что журналисты что то напутали или Минфин скажет что ничего не говорил (икры черной они там что ли халявной пережрали) ;)
|