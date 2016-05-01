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Зростання української економіки
може сповільнитися - Мінфін

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:30

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
В результаті в 2019 році існує велика ймовірність відхилення від офіційного прогнозу в бік зниження, ніж підвищення

Дивися повний текст Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35

Ну что вы врете, Петр Алексеевич сказал, что экономика, благодаря успешным реформам прет как никогда, а инвесторы чуть ли не дерутся в очереди дабы поучаствовать в этом невиданном росте :)

Ну да ладно, придет общеизвестная личность и сообщит, что журналисты что то напутали или Минфин скажет что ничего не говорил (икры черной они там что ли халявной пережрали) ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:59

Какая-то несогласованность, только вчера-позавчера обсуждали обещания Порошенко, что в 2019 году будет самый большой рост экономики за последние 8 лет.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:35

Вобщем как Бог даст. Хорошо пристроились
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:16

Рост ВВП не МОЖЕТ замедлиться, а УЖЕ замедлился.

Годовой прирост в 3-м квартале составил +2,8%, в то время, как во 2-м +3,8%, а в 1-м +3,1%.

При этом снижение стоимости коммодов на мировых рынках, на торговле которыми держится украинская экономика, началось только с сентября (то есть 3-й квартал задело лишь частично). Поэтому 4-й квартал и первая половина 2019-го точно будут сложными!

В дополнение на текущий год у нас целых 2 избирательных кампании, что не добавляет оптимизма инвесторам - ни внешним, ни внутренним. Поэтому замедление темпов роста ВВП - это одновременно и состоявшийся факт, и наиболее точный краткосрочный прогноз.

Если подвести итог 5 лет - 2014-2018, то имеем следующую динамику:
- 2014-й -7%
- 2015-й -10%
- 2016-й +1,5%
- 2017-й +2,5%
- 2018-й +3% (оценочно, так как без точных данных 4-го кв).

Итого 2018/2013 имеем 0,93 * 0,9 * 1,015 * 1,025 * 1,03 = 0,897, или -10,3%.

Доля Крыма в ВВП Украины в 2013-м году составляла 2,9%, Донбасса (всего) - 14,3%. В 2017-м 0% и 7%, соответственно. То есть чтобы посмотреть динамику без проблемных территорий, мы должны скорректировать результат на размер потерь не-экономического характер (2,9% + 7,3%) = 10,2%.

Таким образом, экономика подконтрольных территорий за 5 лет снизилась на 0,1%. Это уровень погрешности - если кому-то теплее, то не возражаю и по поводу формулировки "стабильна в течение 5 лет".

При этом стоит отметить, что мировая экономика выросла за период на 19,1%, а развивающиеся страны, как отдельная группа - на 24,7%!

https://forinsurer.com/news/18/11/15/36410
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
https://dnews.dn.ua/news/673686
https://www.statista.com/statistics/273 ... oduct-gdp/
zРадио
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