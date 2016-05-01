В результаті в 2019 році існує велика ймовірність відхилення від офіційного прогнозу в бік зниження, ніж підвищення
Дивися повний текст Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:30
Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін.
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35
Ну что вы врете, Петр Алексеевич сказал, что экономика, благодаря успешным реформам прет как никогда, а инвесторы чуть ли не дерутся в очереди дабы поучаствовать в этом невиданном росте :)
Ну да ладно, придет общеизвестная личность и сообщит, что журналисты что то напутали или Минфин скажет что ничего не говорил (икры черной они там что ли халявной пережрали) ;)
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:59
Какая-то несогласованность, только вчера-позавчера обсуждали обещания Порошенко, что в 2019 году будет самый большой рост экономики за последние 8 лет.
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:16
Рост ВВП не МОЖЕТ замедлиться, а УЖЕ замедлился.
Годовой прирост в 3-м квартале составил +2,8%, в то время, как во 2-м +3,8%, а в 1-м +3,1%.
При этом снижение стоимости коммодов на мировых рынках, на торговле которыми держится украинская экономика, началось только с сентября (то есть 3-й квартал задело лишь частично). Поэтому 4-й квартал и первая половина 2019-го точно будут сложными!
В дополнение на текущий год у нас целых 2 избирательных кампании, что не добавляет оптимизма инвесторам - ни внешним, ни внутренним. Поэтому замедление темпов роста ВВП - это одновременно и состоявшийся факт, и наиболее точный краткосрочный прогноз.
Если подвести итог 5 лет - 2014-2018, то имеем следующую динамику:
- 2014-й -7%
- 2015-й -10%
- 2016-й +1,5%
- 2017-й +2,5%
- 2018-й +3% (оценочно, так как без точных данных 4-го кв).
Итого 2018/2013 имеем 0,93 * 0,9 * 1,015 * 1,025 * 1,03 = 0,897, или -10,3%.
Доля Крыма в ВВП Украины в 2013-м году составляла 2,9%, Донбасса (всего) - 14,3%. В 2017-м 0% и 7%, соответственно. То есть чтобы посмотреть динамику без проблемных территорий, мы должны скорректировать результат на размер потерь не-экономического характер (2,9% + 7,3%) = 10,2%.
Таким образом, экономика подконтрольных территорий за 5 лет снизилась на 0,1%. Это уровень погрешности - если кому-то теплее, то не возражаю и по поводу формулировки "стабильна в течение 5 лет".
При этом стоит отметить, что мировая экономика выросла за период на 19,1%, а развивающиеся страны, как отдельная группа - на 24,7%!
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:33
Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін
І в сусідів постсовкових таке саме. Тому що совок був, є і буде сировинним придатком, в якому все залежить від цін на сировину.
Реформи це добре, але наслідки ми побачимо не скоро.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:45
Не спорю, но РФ, Казахстану и Узбекистану таки удалось построить какой-никакой внутренний рынок, дающий рабочие места населению, не занятому в сфере добычи и экспорта сырья. В отличие от Украины - не может быть внутреннего рынка на территории, где скорость депопуляции составляет 0,8-1,2% в год. Поэтому там демографию (а вместе с ней и экономику) удержат, а мы - разъедемся
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:03
Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін
Це тільки в США так працює. Південна Корея почала зростати тоді, коли відмовилась від політики імпортозаміщення і перейшла до політики нарощування експорту, так сам Китай і всі ті, хто змушений був наздоганяти.
Тому не сильно важливо, чи випускаються вази чи зази, важливо - експортуються вони чи ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:00
Чего не скажешь ради второго срока с расчетом на новые "дивиденды" личной выгоды от применения существующего админресурса, тем более, что точка невозврата от подобных заявлениях пройдена еще на первых порах.
Black Jack - White Business
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