Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін

Додано: Суб 12 січ, 2019 18:16

Рост ВВП не МОЖЕТ замедлиться, а УЖЕ замедлился.Годовой прирост в 3-м квартале составил +2,8%, в то время, как во 2-м +3,8%, а в 1-м +3,1%.При этом снижение стоимости коммодов на мировых рынках, на торговле которыми держится украинская экономика, началось только с сентября (то есть 3-й квартал задело лишь частично). Поэтому 4-й квартал и первая половина 2019-го точно будут сложными!В дополнение на текущий год у нас целых 2 избирательных кампании, что не добавляет оптимизма инвесторам - ни внешним, ни внутренним. Поэтому замедление темпов роста ВВП - это одновременно и состоявшийся факт, и наиболее точный краткосрочный прогноз.Если подвести итог 5 лет - 2014-2018, то имеем следующую динамику:- 2014-й -7%- 2015-й -10%- 2016-й +1,5%- 2017-й +2,5%- 2018-й +3% (оценочно, так как без точных данных 4-го кв).Итого 2018/2013 имеем 0,93 * 0,9 * 1,015 * 1,025 * 1,03 = 0,897, или -10,3%.Доля Крыма в ВВП Украины в 2013-м году составляла 2,9%, Донбасса (всего) - 14,3%. В 2017-м 0% и 7%, соответственно. То есть чтобы посмотреть динамику без проблемных территорий, мы должны скорректировать результат на размер потерь не-экономического характер (2,9% + 7,3%) = 10,2%.Таким образом, экономика подконтрольных территорий за 5 лет снизилась на 0,1%. Это уровень погрешности - если кому-то теплее, то не возражаю и по поводу формулировки "стабильна в течение 5 лет".При этом стоит отметить, что мировая экономика выросла за период на 19,1%, а развивающиеся страны, как отдельная группа - на 24,7%!