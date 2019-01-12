Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
zРадио написав:Не спорю, но РФ, Казахстану и Узбекистану таки удалось построить какой-никакой внутренний рынок, дающий рабочие места населению, не занятому в сфере добычи и экспорта сырья.
Це тільки в США так працює. Південна Корея почала зростати тоді, коли відмовилась від політики імпортозаміщення і перейшла до політики нарощування експорту, так сам Китай і всі ті, хто змушений був наздоганяти. Тому не сильно важливо, чи випускаються вази чи зази, важливо - експортуються вони чи ні.