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Зростання української економіки
може сповільнитися - Мінфін

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:14

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  lapay написав:І в сусідів постсовкових таке саме.

Ну кто бы сомневался :)
И надо еще про войну рассказать и про атопутиннападет :)
  lapay написав:Реформи це добре, але наслідки ми побачимо не скоро.

Не побачимо.
Основной смысл этих реформ – «либо ишак сдохнет, либо падишах умрет». Классика.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 10:13

  lapay написав:
  zРадио написав:Не спорю, но РФ, Казахстану и Узбекистану таки удалось построить какой-никакой внутренний рынок, дающий рабочие места населению, не занятому в сфере добычи и экспорта сырья.

Це тільки в США так працює. Південна Корея почала зростати тоді, коли відмовилась від політики імпортозаміщення і перейшла до політики нарощування експорту, так сам Китай і всі ті, хто змушений був наздоганяти.
Тому не сильно важливо, чи випускаються вази чи зази, важливо - експортуються вони чи ні.


Интересно сколько рашинцы из произведенных за год почти 1.5 млн.автомобилей https://auto.vercity.ru/statistics/production/2018/ экспортировали или все-таки львиную долю реализовали на внутреннем рынке?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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