Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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zРадио написав:Не спорю, но РФ, Казахстану и Узбекистану таки удалось построить какой-никакой внутренний рынок, дающий рабочие места населению, не занятому в сфере добычи и экспорта сырья.
Це тільки в США так працює. Південна Корея почала зростати тоді, коли відмовилась від політики імпортозаміщення і перейшла до політики нарощування експорту, так сам Китай і всі ті, хто змушений був наздоганяти. Тому не сильно важливо, чи випускаються вази чи зази, важливо - експортуються вони чи ні.
Совкові заводи випустили менше 400 тис, все інше імпорт, замасковий великогабаритною зборкою. А от який експорт:
Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности. Более 60% от этого количества приходится на автомобили LADA, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).
Совкові заводи випустили менше 400 тис, все інше імпорт, замасковий великогабаритною зборкою. А от який експорт:
Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности. Более 60% от этого количества приходится на автомобили LADA, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).
Совкові заводи випустили менше 400 тис, все інше імпорт, замасковий великогабаритною зборкою. А от який експорт:
Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности. Более 60% от этого количества приходится на автомобили LADA, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).
1. Производство, включающее сварку кузовов, уже не является крупноузловой сборкой. 2. Выбор худшего квартала для демонстрации тренда неважно выглядит на финансовом ресурсе. Кстати, цитата из приведенной ссылки:
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столь сильное падение экспорта легковых автомобилей из России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода – в 1 квартале 2017 года объем экспорта составил 10,6 тыс. единиц. Порядка 60% от этого объема приходилось на кроссовер Skoda Yeti (6,1 тыс. шт.), производимый в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Напомним, что в связи с началом производства нового кроссовера Skoda Karoq, на заводе в Квасинах (Чехия) была прекращена сборка Skoda Yeti. Но в целях удовлетворения спроса на эту модель на европейском рынке было принято решение об экспорте кроссовера Yeti из России.
Skypups написав:1. Производство, включающее сварку кузовов, уже не является крупноузловой сборкой. 2. Выбор худшего квартала для демонстрации тренда неважно выглядит на финансовом ресурсе.
Виробництво тоді, коли експортують. Експортує ВАЗ - все інше прихований імпорт, і не більше. Я не вибирав квартали, а дав перше знайдене посилання з цифрами.
1. У Вас очень странное определение производства. Опять-таки, для финансового форума, конечно, а не для бабушек на лавочке у подъезда. 2. Взять первую попавшуюся ссылку и выложить в качестве аргумента, даже не дочитав текст до конца? См. выше про бабушек и подъезд.
Skypups написав:1. У Вас очень странное определение производства. Опять-таки, для финансового форума, конечно, а не для бабушек на лавочке у подъезда. 2. Взять первую попавшуюся ссылку и выложить в качестве аргумента, даже не дочитав текст до конца? См. выше про бабушек и подъезд.
Бо не треба чиплятися до слів. Початковий мій пост був про те, що політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину. Автомобілебудування тому в приклад. ЗАЗ вже гикнув, ВАЗ повільно, але неминуче, скорочує виробництво, а без держпідримки теж би, можливо, вже гикнув би. Немає експорту - немає розвитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Початковий мій пост був про те, що політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину
Так я не понял, вы поддерживаете тезис, указанный в заголовке статьи и не верите в перспективы Украины? Украина ведь не наращивает экспорт, тем более товаров с высокой добавленной стоимостью... Или наоборот, поддерживаете тезис Петра Алексеевича о бурном росте украинской экономики в следующем году? Вроде ж только пару дней назад вы это доказывали с пеной у рта и мозолями на пальцах. Какая–то методичка у вас непоследовательная..
fokus написав:Украина ведь не наращивает экспорт, тем более товаров с высокой добавленной стоимостью...
В ЄС нарощує, і структура теж покращується.
fokus написав:Или наоборот, поддерживаете тезис Петра Алексеевича о бурном росте украинской экономики в следующем году? Вроде ж только пару дней назад вы это доказывали с пеной у рта и мозолями на пальцах.
Я не знаю хто помилився - Порошенко чи журналісти, але мова йшла про 2018 рік, по якому ще не було підсумкової інформації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...