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Зростання української економіки
може сповільнитися - Мінфін

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:14

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  lapay написав:І в сусідів постсовкових таке саме.

Ну кто бы сомневался :)
И надо еще про войну рассказать и про атопутиннападет :)
  lapay написав:Реформи це добре, але наслідки ми побачимо не скоро.

Не побачимо.
Основной смысл этих реформ – «либо ишак сдохнет, либо падишах умрет». Классика.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 10:13

  lapay написав:
  zРадио написав:Не спорю, но РФ, Казахстану и Узбекистану таки удалось построить какой-никакой внутренний рынок, дающий рабочие места населению, не занятому в сфере добычи и экспорта сырья.

Це тільки в США так працює. Південна Корея почала зростати тоді, коли відмовилась від політики імпортозаміщення і перейшла до політики нарощування експорту, так сам Китай і всі ті, хто змушений був наздоганяти.
Тому не сильно важливо, чи випускаються вази чи зази, важливо - експортуються вони чи ні.


Интересно сколько рашинцы из произведенных за год почти 1.5 млн.автомобилей https://auto.vercity.ru/statistics/production/2018/ экспортировали или все-таки львиную долю реализовали на внутреннем рынке?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:10

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  antikkristall написав:Интересно сколько рашинцы из произведенных за год почти 1.5 млн.автомобилей https://auto.vercity.ru/statistics/production/2018/ экспортировали или все-таки львиную долю реализовали на внутреннем рынке?

Совкові заводи випустили менше 400 тис, все інше імпорт, замасковий великогабаритною зборкою. А от який експорт:
Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности. Более 60% от этого количества приходится на автомобили LADA, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).

Источник: https://www.autostat.ru/news/34440/ © Автостат.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:16

  lapay написав:
  antikkristall написав:Интересно сколько рашинцы из произведенных за год почти 1.5 млн.автомобилей https://auto.vercity.ru/statistics/production/2018/ экспортировали или все-таки львиную долю реализовали на внутреннем рынке?

Совкові заводи випустили менше 400 тис, все інше імпорт, замасковий великогабаритною зборкою. А от який експорт:
Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности. Более 60% от этого количества приходится на автомобили LADA, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).

Источник: https://www.autostat.ru/news/34440/ © Автостат.

Стесняюсь спросить. А какой очередной рекорд побила Украина в прошлом году по производству легковых автомобилей.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:51

  lapay написав:
  antikkristall написав:Интересно сколько рашинцы из произведенных за год почти 1.5 млн.автомобилей https://auto.vercity.ru/statistics/production/2018/ экспортировали или все-таки львиную долю реализовали на внутреннем рынке?

Совкові заводи випустили менше 400 тис, все інше імпорт, замасковий великогабаритною зборкою. А от який експорт:
Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности. Более 60% от этого количества приходится на автомобили LADA, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).

Источник: https://www.autostat.ru/news/34440/ © Автостат.

1. Производство, включающее сварку кузовов, уже не является крупноузловой сборкой.
2. Выбор худшего квартала для демонстрации тренда неважно выглядит на финансовом ресурсе. Кстати, цитата из приведенной ссылки:
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столь сильное падение экспорта легковых автомобилей из России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода – в 1 квартале 2017 года объем экспорта составил 10,6 тыс. единиц. Порядка 60% от этого объема приходилось на кроссовер Skoda Yeti (6,1 тыс. шт.), производимый в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Напомним, что в связи с началом производства нового кроссовера Skoda Karoq, на заводе в Квасинах (Чехия) была прекращена сборка Skoda Yeti. Но в целях удовлетворения спроса на эту модель на европейском рынке было принято решение об экспорте кроссовера Yeti из России.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:59

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  Skypups написав:1. Производство, включающее сварку кузовов, уже не является крупноузловой сборкой.
2. Выбор худшего квартала для демонстрации тренда неважно выглядит на финансовом ресурсе.

Виробництво тоді, коли експортують. Експортує ВАЗ - все інше прихований імпорт, і не більше.
Я не вибирав квартали, а дав перше знайдене посилання з цифрами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:09

  lapay написав:
  Skypups написав:1. Производство, включающее сварку кузовов, уже не является крупноузловой сборкой.
2. Выбор худшего квартала для демонстрации тренда неважно выглядит на финансовом ресурсе.

Виробництво тоді, коли експортують. Експортує ВАЗ - все інше прихований імпорт, і не більше.
Я не вибирав квартали, а дав перше знайдене посилання з цифрами.

1. У Вас очень странное определение производства. Опять-таки, для финансового форума, конечно, а не для бабушек на лавочке у подъезда.
2. Взять первую попавшуюся ссылку и выложить в качестве аргумента, даже не дочитав текст до конца? См. выше про бабушек и подъезд.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:18

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  Skypups написав:1. У Вас очень странное определение производства. Опять-таки, для финансового форума, конечно, а не для бабушек на лавочке у подъезда.
2. Взять первую попавшуюся ссылку и выложить в качестве аргумента, даже не дочитав текст до конца? См. выше про бабушек и подъезд.

Бо не треба чиплятися до слів. Початковий мій пост був про те, що політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину. Автомобілебудування тому в приклад. ЗАЗ вже гикнув, ВАЗ повільно, але неминуче, скорочує виробництво, а без держпідримки теж би, можливо, вже гикнув би. Немає експорту - немає розвитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:37

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  lapay написав:Початковий мій пост був про те, що політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину

Так я не понял, вы поддерживаете тезис, указанный в заголовке статьи и не верите в перспективы Украины? Украина ведь не наращивает экспорт, тем более товаров с высокой добавленной стоимостью...
Или наоборот, поддерживаете тезис Петра Алексеевича о бурном росте украинской экономики в следующем году? Вроде ж только пару дней назад вы это доказывали с пеной у рта и мозолями на пальцах.
Какая–то методичка у вас непоследовательная..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:46

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  fokus написав:Украина ведь не наращивает экспорт, тем более товаров с высокой добавленной стоимостью...

В ЄС нарощує, і структура теж покращується.
  fokus написав:Или наоборот, поддерживаете тезис Петра Алексеевича о бурном росте украинской экономики в следующем году? Вроде ж только пару дней назад вы это доказывали с пеной у рта и мозолями на пальцах.

Я не знаю хто помилився - Порошенко чи журналісти, але мова йшла про 2018 рік, по якому ще не було підсумкової інформації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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