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Зростання української економіки
може сповільнитися - Мінфін

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:38

  lapay написав:
  Skypups написав:1. У Вас очень странное определение производства. Опять-таки, для финансового форума, конечно, а не для бабушек на лавочке у подъезда.
2. Взять первую попавшуюся ссылку и выложить в качестве аргумента, даже не дочитав текст до конца? См. выше про бабушек и подъезд.

Бо не треба чиплятися до слів. Початковий мій пост був про те, що політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину. Автомобілебудування тому в приклад. ЗАЗ вже гикнув, ВАЗ повільно, але неминуче, скорочує виробництво, а без держпідримки теж би, можливо, вже гикнув би. Немає експорту - немає розвитку.

Слова многое показывают. Например, Вы серьезно не видите некоторой несогласованности фразы "політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину"?
Вот с нуля раз - и создали востребованный за рубежом несырьевой продукт? Если не брать в расчет бутилирование подсолнечного масла - как Вы себе представляете этот процесс? Я могу подсказать три очевидных и опробованных миром пути:
1. Лицензионная сборка местными компаниями с постепенным повышение уровня локализации (повышением добавленной стоимости внутри страны + мультипликаторы на создании местного производства комплектующих)
2. Предоставление условий ведения бизнеса, привлекательных для переноса производства внутрь страны иностранными фирмами и, опять-таки, с постепенным повышение уровня локализации (иначе будет рента, но не будет развития)
3. Изготовление дешевых нелицензионных подделок с настолько низкой себестоимостью, что спрос неразборчивых покупателей обеспечивает высокую прибыль (= добавленная стоимость к дешевым комплектующим).
Вы не поверите, но все три пути - в той или иной мере "импортозамещение". Причем пп. 1 и 2 для стран со значимым внутренним рынком изначально будут направлены именно на него, а не на экспорт, и лишь с его насыщением могут переориентироваться на экспорт. Третий путь более экспортоориентированный, поскольку ориентирован на паразитирование на дорогих брендах в бедном государстве, но это же не совсем правильный способ для европейского государства, правда?
А теперь вернемся к Вашей фразе про "производство - это экспорт". Так вот. Сначала - конкурентное производство, а уж потом экспорт (с сырьём проще - оно всегда конкурентно аналогичному сырью других стран, так что идеально подходит под экспорт и, как нистранно, под Ваше же определение производства). Конкурентное производство - это либо вековая эволюция, либо пп. 1,2,3 выше. Легальные из которых начинаются как импортозамещение с использованием "крупноузловой сборки". Так вот. Чтобы был результат - надо пройти к нему некий путь. Вы в курсе, кстати, что неминуемо сокращающий производство ВАЗ давно является частью Рено-Ниссан и увеличивает и производство, и экспорт - в том числе не только готовой продукции, но и запчастей/компонентов? Или что "отверточная сборка" VW, Toyota, прочих немцев, японцев и корейцев в России с условием локализации привела к инвестициям и итоговому созданию автокомпонентного производства в РФ (отнюдь не уровня скрутки проводов в жгуты), подъему металлургии и химпрома? Насколько выше добавленная стоимость в конечном изделии при производстве компонентов по сравнению со сборкой и даже сваркой/покраской - объяснять надо? Почему Украина, делая шаги в правильном направлении, на втором-третьем шаге каждый раз говорит - "нафиг, нынче глобализация - автомобили (двигатели, химия, недостающее вписать) уже делаются не у нас, так что мы их лучше импортируем, а чтобы импортировать было на что - наберем кредитов и сольем их на поддержку курса гривны и на обеспечение внутреннего спроса"? Про курс БигМака помните, с жутко недооцененой гривней? Так вот, он показывает недооцененость валют сравнением стоимости нетехнологичных товаров с низкой добавленной стоимостью - с/х с наименьшим уровнем переработки, и по сути сравнивает стоимость земли и низкоквалифицированного труда. А вот по индексу "мобильный телефон" или "автомобиль" гривна будет отнюдь не недооцененой валютой. Потому что вся добавленная стоимость этих товаров от гривны и украинского труда не зависит.
Skypups
 
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