Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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Skypups написав:1. У Вас очень странное определение производства. Опять-таки, для финансового форума, конечно, а не для бабушек на лавочке у подъезда. 2. Взять первую попавшуюся ссылку и выложить в качестве аргумента, даже не дочитав текст до конца? См. выше про бабушек и подъезд.
Бо не треба чиплятися до слів. Початковий мій пост був про те, що політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину. Автомобілебудування тому в приклад. ЗАЗ вже гикнув, ВАЗ повільно, але неминуче, скорочує виробництво, а без держпідримки теж би, можливо, вже гикнув би. Немає експорту - немає розвитку.
Слова многое показывают. Например, Вы серьезно не видите некоторой несогласованности фразы "політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину"? Вот с нуля раз - и создали востребованный за рубежом несырьевой продукт? Если не брать в расчет бутилирование подсолнечного масла - как Вы себе представляете этот процесс? Я могу подсказать три очевидных и опробованных миром пути: 1. Лицензионная сборка местными компаниями с постепенным повышение уровня локализации (повышением добавленной стоимости внутри страны + мультипликаторы на создании местного производства комплектующих) 2. Предоставление условий ведения бизнеса, привлекательных для переноса производства внутрь страны иностранными фирмами и, опять-таки, с постепенным повышение уровня локализации (иначе будет рента, но не будет развития) 3. Изготовление дешевых нелицензионных подделок с настолько низкой себестоимостью, что спрос неразборчивых покупателей обеспечивает высокую прибыль (= добавленная стоимость к дешевым комплектующим). Вы не поверите, но все три пути - в той или иной мере "импортозамещение". Причем пп. 1 и 2 для стран со значимым внутренним рынком изначально будут направлены именно на него, а не на экспорт, и лишь с его насыщением могут переориентироваться на экспорт. Третий путь более экспортоориентированный, поскольку ориентирован на паразитирование на дорогих брендах в бедном государстве, но это же не совсем правильный способ для европейского государства, правда? А теперь вернемся к Вашей фразе про "производство - это экспорт". Так вот. Сначала - конкурентное производство, а уж потом экспорт (с сырьём проще - оно всегда конкурентно аналогичному сырью других стран, так что идеально подходит под экспорт и, как нистранно, под Ваше же определение производства). Конкурентное производство - это либо вековая эволюция, либо пп. 1,2,3 выше. Легальные из которых начинаются как импортозамещение с использованием "крупноузловой сборки". Так вот. Чтобы был результат - надо пройти к нему некий путь. Вы в курсе, кстати, что неминуемо сокращающий производство ВАЗ давно является частью Рено-Ниссан и увеличивает и производство, и экспорт - в том числе не только готовой продукции, но и запчастей/компонентов? Или что "отверточная сборка" VW, Toyota, прочих немцев, японцев и корейцев в России с условием локализации привела к инвестициям и итоговому созданию автокомпонентного производства в РФ (отнюдь не уровня скрутки проводов в жгуты), подъему металлургии и химпрома? Насколько выше добавленная стоимость в конечном изделии при производстве компонентов по сравнению со сборкой и даже сваркой/покраской - объяснять надо? Почему Украина, делая шаги в правильном направлении, на втором-третьем шаге каждый раз говорит - "нафиг, нынче глобализация - автомобили (двигатели, химия, недостающее вписать) уже делаются не у нас, так что мы их лучше импортируем, а чтобы импортировать было на что - наберем кредитов и сольем их на поддержку курса гривны и на обеспечение внутреннего спроса"? Про курс БигМака помните, с жутко недооцененой гривней? Так вот, он показывает недооцененость валют сравнением стоимости нетехнологичных товаров с низкой добавленной стоимостью - с/х с наименьшим уровнем переработки, и по сути сравнивает стоимость земли и низкоквалифицированного труда. А вот по индексу "мобильный телефон" или "автомобиль" гривна будет отнюдь не недооцененой валютой. Потому что вся добавленная стоимость этих товаров от гривны и украинского труда не зависит.
Skypups написав:Вот с нуля раз - и создали востребованный за рубежом несырьевой продукт? Если не брать в расчет бутилирование подсолнечного масла - как Вы себе представляете этот процесс? Я могу подсказать три очевидных и опробованных миром пути: 1. Лицензионная сборка местными компаниями с постепенным повышение уровня локализации (повышением добавленной стоимости внутри страны + мультипликаторы на создании местного производства комплектующих) 2. Предоставление условий ведения бизнеса, привлекательных для переноса производства внутрь страны иностранными фирмами и, опять-таки, с постепенным повышение уровня локализации (иначе будет рента, но не будет развития) 3. Изготовление дешевых нелицензионных подделок с настолько низкой себестоимостью, что спрос неразборчивых покупателей обеспечивает высокую прибыль (= добавленная стоимость к дешевым комплектующим).
Адже наразі, хоч ЄС і став найбільшим торговельним партнером нашої країни, абсолютні обсяги збуту та структура українських товарів, які постачаються до таких великих і заможних європейських держав, як Франція чи Велика Британія, поступаються нашому експорту до на порядок менших та бідніших Молдови й Грузії. А український експорт до економічного ядра Євросоюзу (Німеччина, Франція, країни Бенілюксу та Велика Британія), яке концентрує понад половину його економічної потужності й імпорту, а також понад 45% населення спільноти, значно менший, ніж до країн Вишеградської четвірки з куди слабшими економіками. Так само український експорт до низки великих європейських країн усе ще дуже моноспеціалізований, а виробнича кооперація на зародкових етапах. Тим часом саме ця форма співпраці визначає левову частку взаємних торговельних оборотів у межах ЄС, і саме вона виступила каталізатором економічної інтеграції до союзу найуспішніших постсоціалістичних країн. Натомість в Україні на неї припадає вагома частка торгівлі лише з Німеччиною та країнами Вишеградської четвірки.
Це ті самі заводи по виробництву автоелектрики і тому подібне.
Вы не поверите, но все три пути - в той или иной мере "импортозамещение". Причем пп. 1 и 2 для стран со значимым внутренним рынком изначально будут направлены именно на него, а не на экспорт, и лишь с его насыщением могут переориентироваться на экспорт.
Тут ключова фраза для стран со значимым внутренним рынком. Впаде нафта до $10 за барель, і всі ці автовиробництва позакриваються в РФ. Ви сумніваєтесь? Тому що вони, з самого початку, будувались не для експорту, і не як частина виробничих ланцюгів, а як форма більш дешевого експорту машин в РФ. Російська локалізація західних брендів не зможе самостійно експортувати надлишок машин, що було видно в 2015 році, коли скорочували виробництво і людей.
Вы в курсе, кстати, что неминуемо сокращающий производство ВАЗ давно является частью Рено-Ниссан и увеличивает и производство, и экспорт - в том числе не только готовой продукции, но и запчастей/компонентов?
І де? Було 600 тис, стало 500 тис.
Почему Украина, делая шаги в правильном направлении, на втором-третьем шаге каждый раз говорит - "нафиг, нынче глобализация - автомобили (двигатели, химия, недостающее вписать) уже делаются не у нас, так что мы их лучше импортируем, а чтобы импортировать было на что - наберем кредитов и сольем их на поддержку курса гривны и на обеспечение внутреннего спроса"?
Може, не Україна, а окремі бізнесмени?
Нарікання на те, що український товар не чекають у ЄС чи третіх країнах, лише засвідчує небажання проросійського бізнесу змінюватися й демонструвати гнучкість. Натомість ті, хто хоче й докладає зусиль, поступово знаходять можливості та своє місце на альтернативних майданчиках. При цьому часто не обов’язково навіть конкурувати з європейськими компаніями — достатньо робити це з корпораціями інших країн поза межами Євросоюзу. На постачання до ЄС є квоти й обмеження, але вони здебільшого стосуються тієї продукції, на сировинність якої так полюбляють нарікати представники п’ятої колони. Інакше кажучи, чинні умови торгівлі з ЄС ускладнюють насамперед вітчизняний сировинний експорт і не створюють серйозних перешкод для постачання з України більшості готових товарів.
Хоч і повільніше, ніж хотілося б, Україна інтегрується також у виробничі ланцюжки провідних ТНК. Однак така практика вже в найближчому майбутньому мала б поширитися на всю країну, зокрема й на Південний Схід, який важко переживає закономірне відмирання застарілих, безперспективних виробництв. І тут слід нарешті визнати, що вихід на європейський ринок більшої кількості українських товарів гальмує значною мірою інертність менеджменту численних підприємств, який донедавна орієнтувався лише на «традиційні» пострадянські ринки.
В західних областях рівень експорту в ЄС більше 50%, досягаючи 93% в Закарпатській області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Но в целом то падает. Точнее упал по сравнению с 2013 годом. Нет?
lapay написав:і структура теж покращується
Как именно? Раньше гнали "сырой" рапс, теперь "продукт с высокой добавленной стоимостью" - рапсовое масло?
lapay написав:Я не знаю хто помилився - Порошенко чи журналісти, але мова йшла про 2018 рік, по якому ще не було підсумкової інформації.
Да Бог с ним уже, с 2018. Вы так и не ответили на вопрос по 2019 году - будем расти или падать? В смысле темпы роста будут увеличиваться или уменьшаться? Меня все-таки очень интересует вопрос - уровня 2013 года достигнем к 2025 или 2030 году? А то возраст, понимаете ли.. Могу, как падишах, - не увидеть результата реформ..