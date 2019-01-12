Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Skypups написав:1. У Вас очень странное определение производства. Опять-таки, для финансового форума, конечно, а не для бабушек на лавочке у подъезда. 2. Взять первую попавшуюся ссылку и выложить в качестве аргумента, даже не дочитав текст до конца? См. выше про бабушек и подъезд.
Бо не треба чиплятися до слів. Початковий мій пост був про те, що політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину. Автомобілебудування тому в приклад. ЗАЗ вже гикнув, ВАЗ повільно, але неминуче, скорочує виробництво, а без держпідримки теж би, можливо, вже гикнув би. Немає експорту - немає розвитку.
Слова многое показывают. Например, Вы серьезно не видите некоторой несогласованности фразы "політика імпортозаміщення програшна, наздогнати більш успішні країни можливо тільки розвиваючи експорт товарів з доданою вартістю, а не сировину"? Вот с нуля раз - и создали востребованный за рубежом несырьевой продукт? Если не брать в расчет бутилирование подсолнечного масла - как Вы себе представляете этот процесс? Я могу подсказать три очевидных и опробованных миром пути: 1. Лицензионная сборка местными компаниями с постепенным повышение уровня локализации (повышением добавленной стоимости внутри страны + мультипликаторы на создании местного производства комплектующих) 2. Предоставление условий ведения бизнеса, привлекательных для переноса производства внутрь страны иностранными фирмами и, опять-таки, с постепенным повышение уровня локализации (иначе будет рента, но не будет развития) 3. Изготовление дешевых нелицензионных подделок с настолько низкой себестоимостью, что спрос неразборчивых покупателей обеспечивает высокую прибыль (= добавленная стоимость к дешевым комплектующим). Вы не поверите, но все три пути - в той или иной мере "импортозамещение". Причем пп. 1 и 2 для стран со значимым внутренним рынком изначально будут направлены именно на него, а не на экспорт, и лишь с его насыщением могут переориентироваться на экспорт. Третий путь более экспортоориентированный, поскольку ориентирован на паразитирование на дорогих брендах в бедном государстве, но это же не совсем правильный способ для европейского государства, правда? А теперь вернемся к Вашей фразе про "производство - это экспорт". Так вот. Сначала - конкурентное производство, а уж потом экспорт (с сырьём проще - оно всегда конкурентно аналогичному сырью других стран, так что идеально подходит под экспорт и, как нистранно, под Ваше же определение производства). Конкурентное производство - это либо вековая эволюция, либо пп. 1,2,3 выше. Легальные из которых начинаются как импортозамещение с использованием "крупноузловой сборки". Так вот. Чтобы был результат - надо пройти к нему некий путь. Вы в курсе, кстати, что неминуемо сокращающий производство ВАЗ давно является частью Рено-Ниссан и увеличивает и производство, и экспорт - в том числе не только готовой продукции, но и запчастей/компонентов? Или что "отверточная сборка" VW, Toyota, прочих немцев, японцев и корейцев в России с условием локализации привела к инвестициям и итоговому созданию автокомпонентного производства в РФ (отнюдь не уровня скрутки проводов в жгуты), подъему металлургии и химпрома? Насколько выше добавленная стоимость в конечном изделии при производстве компонентов по сравнению со сборкой и даже сваркой/покраской - объяснять надо? Почему Украина, делая шаги в правильном направлении, на втором-третьем шаге каждый раз говорит - "нафиг, нынче глобализация - автомобили (двигатели, химия, недостающее вписать) уже делаются не у нас, так что мы их лучше импортируем, а чтобы импортировать было на что - наберем кредитов и сольем их на поддержку курса гривны и на обеспечение внутреннего спроса"? Про курс БигМака помните, с жутко недооцененой гривней? Так вот, он показывает недооцененость валют сравнением стоимости нетехнологичных товаров с низкой добавленной стоимостью - с/х с наименьшим уровнем переработки, и по сути сравнивает стоимость земли и низкоквалифицированного труда. А вот по индексу "мобильный телефон" или "автомобиль" гривна будет отнюдь не недооцененой валютой. Потому что вся добавленная стоимость этих товаров от гривны и украинского труда не зависит.
Skypups написав:Вот с нуля раз - и создали востребованный за рубежом несырьевой продукт? Если не брать в расчет бутилирование подсолнечного масла - как Вы себе представляете этот процесс? Я могу подсказать три очевидных и опробованных миром пути: 1. Лицензионная сборка местными компаниями с постепенным повышение уровня локализации (повышением добавленной стоимости внутри страны + мультипликаторы на создании местного производства комплектующих) 2. Предоставление условий ведения бизнеса, привлекательных для переноса производства внутрь страны иностранными фирмами и, опять-таки, с постепенным повышение уровня локализации (иначе будет рента, но не будет развития) 3. Изготовление дешевых нелицензионных подделок с настолько низкой себестоимостью, что спрос неразборчивых покупателей обеспечивает высокую прибыль (= добавленная стоимость к дешевым комплектующим).
Адже наразі, хоч ЄС і став найбільшим торговельним партнером нашої країни, абсолютні обсяги збуту та структура українських товарів, які постачаються до таких великих і заможних європейських держав, як Франція чи Велика Британія, поступаються нашому експорту до на порядок менших та бідніших Молдови й Грузії. А український експорт до економічного ядра Євросоюзу (Німеччина, Франція, країни Бенілюксу та Велика Британія), яке концентрує понад половину його економічної потужності й імпорту, а також понад 45% населення спільноти, значно менший, ніж до країн Вишеградської четвірки з куди слабшими економіками. Так само український експорт до низки великих європейських країн усе ще дуже моноспеціалізований, а виробнича кооперація на зародкових етапах. Тим часом саме ця форма співпраці визначає левову частку взаємних торговельних оборотів у межах ЄС, і саме вона виступила каталізатором економічної інтеграції до союзу найуспішніших постсоціалістичних країн. Натомість в Україні на неї припадає вагома частка торгівлі лише з Німеччиною та країнами Вишеградської четвірки.
Це ті самі заводи по виробництву автоелектрики і тому подібне.
Вы не поверите, но все три пути - в той или иной мере "импортозамещение". Причем пп. 1 и 2 для стран со значимым внутренним рынком изначально будут направлены именно на него, а не на экспорт, и лишь с его насыщением могут переориентироваться на экспорт.
Тут ключова фраза для стран со значимым внутренним рынком. Впаде нафта до $10 за барель, і всі ці автовиробництва позакриваються в РФ. Ви сумніваєтесь? Тому що вони, з самого початку, будувались не для експорту, і не як частина виробничих ланцюгів, а як форма більш дешевого експорту машин в РФ. Російська локалізація західних брендів не зможе самостійно експортувати надлишок машин, що було видно в 2015 році, коли скорочували виробництво і людей.
Вы в курсе, кстати, что неминуемо сокращающий производство ВАЗ давно является частью Рено-Ниссан и увеличивает и производство, и экспорт - в том числе не только готовой продукции, но и запчастей/компонентов?
І де? Було 600 тис, стало 500 тис.
Почему Украина, делая шаги в правильном направлении, на втором-третьем шаге каждый раз говорит - "нафиг, нынче глобализация - автомобили (двигатели, химия, недостающее вписать) уже делаются не у нас, так что мы их лучше импортируем, а чтобы импортировать было на что - наберем кредитов и сольем их на поддержку курса гривны и на обеспечение внутреннего спроса"?
Може, не Україна, а окремі бізнесмени?
Нарікання на те, що український товар не чекають у ЄС чи третіх країнах, лише засвідчує небажання проросійського бізнесу змінюватися й демонструвати гнучкість. Натомість ті, хто хоче й докладає зусиль, поступово знаходять можливості та своє місце на альтернативних майданчиках. При цьому часто не обов’язково навіть конкурувати з європейськими компаніями — достатньо робити це з корпораціями інших країн поза межами Євросоюзу. На постачання до ЄС є квоти й обмеження, але вони здебільшого стосуються тієї продукції, на сировинність якої так полюбляють нарікати представники п’ятої колони. Інакше кажучи, чинні умови торгівлі з ЄС ускладнюють насамперед вітчизняний сировинний експорт і не створюють серйозних перешкод для постачання з України більшості готових товарів.
Хоч і повільніше, ніж хотілося б, Україна інтегрується також у виробничі ланцюжки провідних ТНК. Однак така практика вже в найближчому майбутньому мала б поширитися на всю країну, зокрема й на Південний Схід, який важко переживає закономірне відмирання застарілих, безперспективних виробництв. І тут слід нарешті визнати, що вихід на європейський ринок більшої кількості українських товарів гальмує значною мірою інертність менеджменту численних підприємств, який донедавна орієнтувався лише на «традиційні» пострадянські ринки.
В західних областях рівень експорту в ЄС більше 50%, досягаючи 93% в Закарпатській області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Но в целом то падает. Точнее упал по сравнению с 2013 годом. Нет?
lapay написав:і структура теж покращується
Как именно? Раньше гнали "сырой" рапс, теперь "продукт с высокой добавленной стоимостью" - рапсовое масло?
lapay написав:Я не знаю хто помилився - Порошенко чи журналісти, але мова йшла про 2018 рік, по якому ще не було підсумкової інформації.
Да Бог с ним уже, с 2018. Вы так и не ответили на вопрос по 2019 году - будем расти или падать? В смысле темпы роста будут увеличиваться или уменьшаться? Меня все-таки очень интересует вопрос - уровня 2013 года достигнем к 2025 или 2030 году? А то возраст, понимаете ли.. Могу, как падишах, - не увидеть результата реформ..
lapay написав:І що, де він в СНД зріс? З нормальними партнерами, як ЄС, він зріс, з долбо.., як РФ, він впав.
Опять вы про СНД? Да при чем Украина к СНД? И партнеры же уже пятый год как нормальные. А темпы до сих пор как у СНГ. А дупа - еще шире.
lapay написав:https://tyzhden.ua/Economics/219969
Ну собственно да, если очистить от многословия и словоблудия - рапсовое масло. И то, только в Европу за счет квот. По остальным направлениям - даже рапсовое масло экспортировать не получается, чистый рапс приходится гнать.
fokus написав:Опять вы про СНД? Да при чем Украина к СНД? И партнеры же уже пятый год как нормальные. А темпы до сих пор как у СНГ. А дупа - еще шире.
Дупа одна на всіх - Совок. Є ще національна особливість - зрадофілія, але це вже не суттєві відмінності.
fokus написав:Ну собственно да, если очистить от многословия и словоблудия - рапсовое масло. И то, только в Европу за счет квот. По остальным направлениям - даже рапсовое масло экспортировать не получается, чистый рапс приходится гнать.
При чому тут ріпак? Структура експорта покращується, Ви читати не вмієте?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Ага. Ну кто бы сомневался. И папиредники! Папиредников не забудьте!
lapay написав:Структура експорта покращується
Конечно покращуеться! Вязанки жгутов – это не какая–то там крупноузловая сборка автомобилей! А катанка – это серьёзно переработанный черный метал. По величине добавленной стоимости никакие авиадвигатели и рядом не валялись! PS. Ну какая там еще структура? Сюзерен сказал – аграрная (сверх)держава, значит рапс и масло – все наше будущее. PPS. Про сверх – это они, конечно, пошутили слегка..
fokus написав:Вязанки жгутов – это не какая–то там крупноузловая сборка автомобилей! А катанка – это серьёзно переработанный черный метал. По величине добавленной стоимости никакие авиадвигатели и рядом не валялись!
Ще ядрьоні реактори і іскандери. Тільки, по факту, вони сировини ще більше експортують, ніж ми.
fokus написав:Ну какая там еще структура? Сюзерен сказал – аграрная (сверх)держава, значит рапс и масло – все наше будущее.
Ви запоребриковий троль? Я б тоді посилання українською не давав би.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...