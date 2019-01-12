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Зростання української економіки
може сповільнитися - Мінфін

Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:45

  lapay написав:Дупа одна на всіх - Совок. Є ще національна особливість - зрадофілія, але це вже не суттєві відмінності. :)

Та особенность благодаря которой, патриотично настроенный к своим личным благам украинец бежит из страны уже пятый год, добегая до российского Магадана? Верно подметили после событий майдана подобное так и характеризуется.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:32

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  lapay написав:Тільки, по факту, вони сировини ще більше експортують, ніж ми.

Да флаг им в руки!
По–моему это вы запоребриковый. Вы умудряетесь в обсуждении любой статьи про Украину упомянуть Россию. По Фрейду – это скрытая любовь. И судя по частоте упоминаний – в вашем случае близка к обожанию.
  lapay написав:Ви запоребриковий троль?

Не, не. Я местный. Порохоботов просто не люблю.. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:54

Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін

  fokus написав:Вы умудряетесь в обсуждении любой статьи про Украину упомянуть Россию. По Фрейду – это скрытая любовь. И судя по частоте упоминаний – в вашем случае близка к обожанию.

На відміну від зрадофілів, я використовую наукові методи, тобто, порівнюю результати з контролем, тобто, з нашими сусідами по СНД.
А зрадофіли просто тупі, тому що не розуміють (не хочуть розуміти), де об'єктивні зміни, а де суб'єктивні, які залежать від влади. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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