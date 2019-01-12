Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін

Та особенность благодаря которой, патриотично настроенный к своим личным благам украинец бежит из страны уже пятый год, добегая до российского Магадана? Верно подметили после событий майдана подобное так и характеризуется.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:45
Та особенность благодаря которой, патриотично настроенный к своим личным благам украинец бежит из страны уже пятый год, добегая до российского Магадана? Верно подметили после событий майдана подобное так и характеризуется.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:32
Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін
Да флаг им в руки!
По–моему это вы запоребриковый. Вы умудряетесь в обсуждении любой статьи про Украину упомянуть Россию. По Фрейду – это скрытая любовь. И судя по частоте упоминаний – в вашем случае близка к обожанию.
Не, не. Я местный. Порохоботов просто не люблю..
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:54
Re: Зростання української економіки може сповільнитися - Мін
На відміну від зрадофілів, я використовую наукові методи, тобто, порівнюю результати з контролем, тобто, з нашими сусідами по СНД.
А зрадофіли просто тупі, тому що не розуміють (не хочуть розуміти), де об'єктивні зміни, а де суб'єктивні, які залежать від влади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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