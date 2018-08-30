Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), посилила вимоги до гарантованих стандартів якості електропостачання.
Дивися повний текст Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10
Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання.
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10
Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????
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