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Регулятор посилив вимоги
до якості електропостачання

Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10

Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), посилила вимоги до гарантованих стандартів якості електропостачання.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10

Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56

  yama написав:Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????


За 100-200$ можно купить бензогенератор.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:43

  warlamp написав:
  yama написав:Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????


За 100-200$ можно купить бензогенератор.

еще автоматику к нему, место для него, бензин и тому подобные прелести еще можно ошибиться и все спалить ... но в целом верное предложение ...
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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