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Регулятор посилив вимоги
до якості електропостачання

Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10

Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), посилила вимоги до гарантованих стандартів якості електропостачання.

Дивися повний текст Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10

Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56

  yama написав:Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????


За 100-200$ можно купить бензогенератор.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:43

  warlamp написав:
  yama написав:Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????


За 100-200$ можно купить бензогенератор.

еще автоматику к нему, место для него, бензин и тому подобные прелести еще можно ошибиться и все спалить ... но в целом верное предложение ...
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 07:58

48 годин це за який період? І що до перерв електропостачання без попередження споживача?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:13

Какой классный у нас регулятор. Значит, перерыв в 47 часов - это качественная услушга. Скачущее каждый день напряжение от 150 до 270 - этотоже качественная услуга.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:51

на чьей оно стороне (НКРЭКУ)?! Я б тебя паразит нарегулировал
bolshay2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:06

  Kart написав:Какой классный у нас регулятор. Значит, перерыв в 47 часов - это качественная услушга. Скачущее каждый день напряжение от 150 до 270 - этотоже качественная услуга.


Напряжение еще проще отрегулировать, домовой стабилизатор и всегда 220 +-6V
<Мощность — 5 / 7,5 / 9 / 12 / 15 / 20 / 30 кВА;
Шестнадцать ступеней регулирования (шаг 7 Вольт);
Диапазон входного напряжения — 134-242 Вольт;
Выходное напряжение — 220±3% Вольт;
http://stab-ukr.com.ua/stabilizatory-na ... ndard.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:14

  AlifeSoft написав:
  Kart написав:Какой классный у нас регулятор. Значит, перерыв в 47 часов - это качественная услушга. Скачущее каждый день напряжение от 150 до 270 - этотоже качественная услуга.


Напряжение еще проще отрегулировать, домовой стабилизатор и всегда 220 +-6V
<Мощность — 5 / 7,5 / 9 / 12 / 15 / 20 / 30 кВА;
Шестнадцать ступеней регулирования (шаг 7 Вольт);
Диапазон входного напряжения — 134-242 Вольт;
Выходное напряжение — 220±3% Вольт;
http://stab-ukr.com.ua/stabilizatory-na ... ndard.html


У меня стоит такой с 2013 года, на 12кВА. Вещь хорошая,здорово выручает, только в жилых помещениях лучше не устанавливать - слегка гудит, а когда врубается кулер, тогда и совсем не слегка. Но сейчас их,наверное, уже и не купишь - собирались в Донецке.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:29

  warlamp написав:У меня стоит такой с 2013 года, на 12кВА. Вещь хорошая,здорово выручает, только в жилых помещениях лучше не устанавливать - слегка гудит, а когда врубается кулер, тогда и совсем не слегка. Но сейчас их,наверное, уже и не купишь - собирались в Донецке.


Они в Черкассы к бандерам переехали.
http://ukrtech.net.ua/kontakty/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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