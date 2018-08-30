Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання
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Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????
yama написав:Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????
yama написав:Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????
За 100-200$ можно купить бензогенератор.
еще автоматику к нему, место для него, бензин и тому подобные прелести еще можно ошибиться и все спалить ... но в целом верное предложение ...
У меня стоит такой с 2013 года, на 12кВА. Вещь хорошая,здорово выручает, только в жилых помещениях лучше не устанавливать - слегка гудит, а когда врубается кулер, тогда и совсем не слегка. Но сейчас их,наверное, уже и не купишь - собирались в Донецке.
warlamp написав:У меня стоит такой с 2013 года, на 12кВА. Вещь хорошая,здорово выручает, только в жилых помещениях лучше не устанавливать - слегка гудит, а когда врубается кулер, тогда и совсем не слегка. Но сейчас их,наверное, уже и не купишь - собирались в Донецке.