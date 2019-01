Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання

Додано: Нед 13 січ, 2019 23:06

Kart написав: Какой классный у нас регулятор. Значит, перерыв в 47 часов - это качественная услушга. Скачущее каждый день напряжение от 150 до 270 - этотоже качественная услуга. Какой классный у нас регулятор. Значит, перерыв в 47 часов - это качественная услушга. Скачущее каждый день напряжение от 150 до 270 - этотоже качественная услуга.



Напряжение еще проще отрегулировать, домовой стабилизатор и всегда 220 +-6V

<Мощность — 5 / 7,5 / 9 / 12 / 15 / 20 / 30 кВА;

Шестнадцать ступеней регулирования (шаг 7 Вольт);

Диапазон входного напряжения — 134-242 Вольт;

Выходное напряжение — 220±3% Вольт;

