Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), посилила вимоги до гарантованих стандартів якості електропостачання.
Дивися повний текст Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10
Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання.
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:10
Нихрена себе 48 часов.... А если у меня котел для отопления и нету газа зимой мне а) замерзать б) вытаскивать из топки горящие дрова? В) у меня газовый котел но помпы насосы электрические ... Это мне 2000$ на резервирование потратить и поставить два шкафа акумуляторов????
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56
За 100-200$ можно купить бензогенератор.
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:43
еще автоматику к нему, место для него, бензин и тому подобные прелести еще можно ошибиться и все спалить ... но в целом верное предложение ...
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Додано: Нед 13 січ, 2019 07:58
48 годин це за який період? І що до перерв електропостачання без попередження споживача?
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:13
Какой классный у нас регулятор. Значит, перерыв в 47 часов - это качественная услушга. Скачущее каждый день напряжение от 150 до 270 - этотоже качественная услуга.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:06
Напряжение еще проще отрегулировать, домовой стабилизатор и всегда 220 +-6V
<Мощность — 5 / 7,5 / 9 / 12 / 15 / 20 / 30 кВА;
Шестнадцать ступеней регулирования (шаг 7 Вольт);
Диапазон входного напряжения — 134-242 Вольт;
Выходное напряжение — 220±3% Вольт;
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:14
У меня стоит такой с 2013 года, на 12кВА. Вещь хорошая,здорово выручает, только в жилых помещениях лучше не устанавливать - слегка гудит, а когда врубается кулер, тогда и совсем не слегка. Но сейчас их,наверное, уже и не купишь - собирались в Донецке.
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:29
Они в Черкассы к бандерам переехали.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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