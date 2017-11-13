У Windows 10 апдейти ставляться за замовчуванням.
Дивися повний текст У Windows 10 можна відкласти встановлення оновлень.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:22
У Windows 10 можна відкласти встановлення оновлень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Windows 10 можна відкласти встановлення оновлень.
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:23
Один вечер, точнее час три потратил на гугл и ютуб поставил линукс минт и забыл о виндовс 10 как о страшном сне.
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