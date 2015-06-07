Із цього року в аптеки можна повертати неякісні ліки й отримати витрачені на них гроші.
Дивися повний текст Повернення ліків до аптек: як це працює.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 18:50
Повернення ліків до аптек: як це працює
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повернення ліків до аптек: як це працює.
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:50
С одной стороны это очень хорошо, вместо мела покупатели получат действительно качественные лекарства. С другой плохо, так как цена лекарств может возрасти до американской/немецкой, а это рост цены в 10 раз. Остаются интернет-аптеки, там чек не дают так что цена вырастет не особо.
С другой стороны мы идем к европейской медицине, очень дорогой, но крайне качественной. Так как европейцы на медицину особо не жалуются, то, думаю, это хорошо.
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