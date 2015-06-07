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Повернення ліків до
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Повернення ліків до аптек: як це працює
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:50

Повернення ліків до аптек: як це працює

Пропонуємо до обговорення:
Із цього року в аптеки можна повертати неякісні ліки й отримати витрачені на них гроші.

Дивися повний текст Повернення ліків до аптек: як це працює.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:50

С одной стороны это очень хорошо, вместо мела покупатели получат действительно качественные лекарства. С другой плохо, так как цена лекарств может возрасти до американской/немецкой, а это рост цены в 10 раз. Остаются интернет-аптеки, там чек не дают так что цена вырастет не особо.

С другой стороны мы идем к европейской медицине, очень дорогой, но крайне качественной. Так как европейцы на медицину особо не жалуются, то, думаю, это хорошо.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 10:30

Все интернет-магазины обязаны давать чек - и не товарный, а именно фискальный РРО. И аптеки - не исключения. Не получения такого чека или получения чека не зарегистрированного в базе ГФС чревато большими неприятностями для продаца, даже если это и ФОП на едином налоге.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 10:58

  AlifeSoft написав:Так как европейцы на медицину особо не жалуются, то, думаю, это хорошо.


Одно из основных недовольств желтых жилетов, изложенных в их Манифесте - низкий уровень медицины во Франции и высокие цены медуслуг.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:02

Re: Повернення ліків до аптек: як це працює

Можливість повернення ліків - лише формальний привід для введення РРО для усіх без виключення ФОП і інтернет-аптек. Реально нічого не змінилося, бо процедура повернення - нерентабельна для покупця. Щоб повернути ліки в аптеку, треба відвезти його в інспекцію на лабораторний аналіз, в обласний центр, і якщо буде негативний висновок експертизи (це менше 1% ймовірності), по фіскальному чеку можна буде забрати гроші в аптеці. По даним ВОЗ 40% ліків мають ефективність на рівні плацебо. В наших реаліях спостерігається ще й ефект ноцебо - не віра в дію ліків, так як усі впевнені, що в нас багато підробок. При перевірках в аптеках відбираються саме підозрілі на якість і неправильне зберігання, і навіть в такому випадку при аналізі лише 1% визначаються неякісними, тобто такими, які мають суттєві відхилення від заявленого складу.
olmyb
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