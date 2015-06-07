Із цього року в аптеки можна повертати неякісні ліки й отримати витрачені на них гроші.
Дивися повний текст Повернення ліків до аптек: як це працює.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:50
Повернення ліків до аптек: як це працює
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повернення ліків до аптек: як це працює.
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:50
С одной стороны это очень хорошо, вместо мела покупатели получат действительно качественные лекарства. С другой плохо, так как цена лекарств может возрасти до американской/немецкой, а это рост цены в 10 раз. Остаются интернет-аптеки, там чек не дают так что цена вырастет не особо.
С другой стороны мы идем к европейской медицине, очень дорогой, но крайне качественной. Так как европейцы на медицину особо не жалуются, то, думаю, это хорошо.
Додано: Нед 13 січ, 2019 10:30
Все интернет-магазины обязаны давать чек - и не товарный, а именно фискальный РРО. И аптеки - не исключения. Не получения такого чека или получения чека не зарегистрированного в базе ГФС чревато большими неприятностями для продаца, даже если это и ФОП на едином налоге.
Додано: Нед 13 січ, 2019 10:58
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:02
Re: Повернення ліків до аптек: як це працює
Можливість повернення ліків - лише формальний привід для введення РРО для усіх без виключення ФОП і інтернет-аптек. Реально нічого не змінилося, бо процедура повернення - нерентабельна для покупця. Щоб повернути ліки в аптеку, треба відвезти його в інспекцію на лабораторний аналіз, в обласний центр, і якщо буде негативний висновок експертизи (це менше 1% ймовірності), по фіскальному чеку можна буде забрати гроші в аптеці. По даним ВОЗ 40% ліків мають ефективність на рівні плацебо. В наших реаліях спостерігається ще й ефект ноцебо - не віра в дію ліків, так як усі впевнені, що в нас багато підробок. При перевірках в аптеках відбираються саме підозрілі на якість і неправильне зберігання, і навіть в такому випадку при аналізі лише 1% визначаються неякісними, тобто такими, які мають суттєві відхилення від заявленого складу.
Додано: Нед 13 січ, 2019 16:45
90+% интернет-магазинов получают оплату на карточку Привата. Так что без чека, на доверии. По сути коллизия была только один раз, когда на магазин наехала налоговая и заморозила счета, но через две недели просто вернули деньги на карточку.
Преимущество таких покупок в том что цена товара часто ниже на 50% чем в официальных магазинах. Ну и купить можно запрещенные препараты, как эфиры того же тестостерона (спорт-фарма).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:05
Ага,побочные действия? Это ,наверное,только те которых нет в инструкции на 10 страниц мелким почерком. :) Так там все есть ,от покраснения до клинической смерти.
|