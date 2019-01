Повернення ліків до аптек: як це працює

Додано: Нед 13 січ, 2019 16:45

Sanio написав: Все интернет-магазины обязаны давать чек - и не товарный, а именно фискальный РРО. И аптеки - не исключения. Не получения такого чека или получения чека не зарегистрированного в базе ГФС чревато большими неприятностями для продаца, даже если это и ФОП на едином налоге. Все интернет-магазины обязаны давать чек - и не товарный, а именно фискальный РРО. И аптеки - не исключения. Не получения такого чека или получения чека не зарегистрированного в базе ГФС чревато большими неприятностями для продаца, даже если это и ФОП на едином налоге.



90+% интернет-магазинов получают оплату на карточку Привата. Так что без чека, на доверии. По сути коллизия была только один раз, когда на магазин наехала налоговая и заморозила счета, но через две недели просто вернули деньги на карточку.



Преимущество таких покупок в том что цена товара часто ниже на 50% чем в официальных магазинах. Ну и купить можно запрещенные препараты, как эфиры того же тестостерона (спорт-фарма). 90+% интернет-магазинов получают оплату на карточку Привата. Так что без чека, на доверии. По сути коллизия была только один раз, когда на магазин наехала налоговая и заморозила счета, но через две недели просто вернули деньги на карточку.Преимущество таких покупок в том что цена товара часто ниже на 50% чем в официальных магазинах. Ну и купить можно запрещенные препараты, как эфиры того же тестостерона (спорт-фарма).

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.