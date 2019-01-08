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Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Укрзалізниця повинна домогтися, щоб через кілька років її пасажирські поїзди на основних напрямках рухалися зі швидкістю 200-250 км/год.
Дивися повний текст Омелян: через кілька років швидкість пасажирських поїздів повинна бути 200-250 км/год
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Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56
Когда уже прекратится этот по.ос?Лучше бы просто молчал.
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