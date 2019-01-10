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Омелян: через кілька років
швидкість пасажирських...

Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56

Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Укрзалізниця повинна домогтися, щоб через кілька років її пасажирські поїзди на основних напрямках рухалися зі швидкістю 200-250 км/год.

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R2
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Когда уже прекратится этот по.ос?Лучше бы просто молчал.
sena_2008atp
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Если я напишу "мудазвоны" - этот комент удалят?
6333280
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:22

Re: Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...

Не ужели психически нормальных людей на эту должность в стране нет? Ведь еще после бредней про гипертулы/неопланы, товарищу давно пора МСЕК пройти по месту жительства..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:30

Re: Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...

  6333280 написав:Если я напишу "мудазвоны" - этот комент удалят?

не знаю но + за него поставлю))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 04:52

Сказочник он. Для 200+ км/ч нужно перестроить пути сообщения, а на это нет ни денег, ни времени. Да он и сам это понимает, а прогнозы на несколько лет вперёд давать просто, ведь к этому времени его на должности уже не будет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 07:59

Re: Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...

Та не, с такой задачей без гиперлупа никак не справиться.. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 10:01

  Джон написав:Не ужели психически нормальных людей на эту должность в стране нет? Ведь еще после бредней про гипертулы/неопланы, товарищу давно пора МСЕК пройти по месту жительства..


Печальное что есть те кто верит подобным заявлениям, а вообще Омельяну надо идти в президенты, лохов которые будут голосовать за подобных сказочников, в стране предостаточно :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:31

У Омеляна вся семья живёт в США. Это показатель, который говорит о многом. В том числе об отношении этого министра к Украине.
priem_metalla86
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