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Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...
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Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Укрзалізниця повинна домогтися, щоб через кілька років її пасажирські поїзди на основних напрямках рухалися зі швидкістю 200-250 км/год.
Дивися повний текст Омелян: через кілька років швидкість пасажирських поїздів повинна бути 200-250 км/год
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R2
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Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56
Когда уже прекратится этот по.ос?Лучше бы просто молчал.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 12 січ, 2019 20:18
Если я напишу "мудазвоны" - этот комент удалят?
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6333280
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Додано: Нед 13 січ, 2019 01:22
Не ужели психически нормальных людей на эту должность в стране нет? Ведь еще после бредней про гипертулы/неопланы, товарищу давно пора МСЕК пройти по месту жительства..
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Джон
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Додано: Нед 13 січ, 2019 01:30
6333280 написав:
Если я напишу "мудазвоны" - этот комент удалят?
не знаю но + за него поставлю))
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Джон
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Додано: Нед 13 січ, 2019 04:52
Сказочник он. Для 200+ км/ч нужно перестроить пути сообщения, а на это нет ни денег, ни времени. Да он и сам это понимает, а прогнозы на несколько лет вперёд давать просто, ведь к этому времени его на должности уже не будет.
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phantom_systems
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Додано: Нед 13 січ, 2019 07:59
Та не, с такой задачей без гиперлупа никак не справиться..
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fokus
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Додано: Нед 13 січ, 2019 10:01
Джон написав:
Не ужели психически нормальных людей на эту должность в стране нет? Ведь еще после бредней про гипертулы/неопланы, товарищу давно пора МСЕК пройти по месту жительства..
Печальное что есть те кто верит подобным заявлениям, а вообще Омельяну надо идти в президенты, лохов которые будут голосовать за подобных сказочников, в стране предостаточно
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:31
У Омеляна вся семья живёт в США. Это показатель, который говорит о многом. В том числе об отношении этого министра к Украине.
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priem_metalla86
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Додано: Нед 13 січ, 2019 22:56
До слез. Реконструкция Львов – Киев – Одесса будет стоить миллиардов 20 долларов.
А тут Омелян напомнил, что в прошлом году Украина получила первый грант от ЕС в размере 10 млн евро на железнодорожные перевозки
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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vasiliybaybuz
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