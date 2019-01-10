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Омелян: через кілька років швидкість пасажирських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:21
vasiliybaybuz написав:
Украина получила первый грант от ЕС в размере 10 млн евро
тю... Коболеву вон премий раз в 5 больше отсыпали... а тут на всю страну только 10 млн.
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Джон
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