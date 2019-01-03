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Водії Білорусі зможуть
перевірити штрафи з камер на...

Водії Білорусі зможуть перевірити штрафи з камер на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 06:30

Водії Білорусі зможуть перевірити штрафи з камер на...

Пропонуємо до обговорення:
В Білорусі скоро з'явиться спеціальний сайт, де кожен автовласник зможе перевірити, чи є у нього штраф за порушення ПДР, яке зафіксували відеокамери, і з'ясувати всі подробиці.

Дивися повний текст Водії Білорусі зможуть перевірити штрафи з камер на спеціальному сайті.
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Пример для наших фиксаторов нарушений ПДД.
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