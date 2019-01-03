Водії Білорусі зможуть перевірити штрафи з камер на...
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21 грудня в Україні запрацював Електронний кабінет водія. Відтепер кожен може дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити й оплатити адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.
Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID.
Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Державного агентства з питань електронного урядування та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS і Фонду Східна Європа.
21 грудня в Україні запрацював Електронний кабінет водія. Відтепер кожен може дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити й оплатити адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.
Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID.
Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Державного агентства з питань електронного урядування та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS і Фонду Східна Європа.
Воно крутіше, але є маленька дрібниця - воно не працює В мене в цьому кабінеті немає ніякої інформації, тому що моє авто придбано раніше 2013 року, і права видані раніше, а цей кабінет відображає тільки то, що пізніше. Ще смішніше те, що я отримав штраф за перевищення швидкості декілька днів тому, я на власні очі бачив, як копи його вводили в іхню автоматичну систему, але навіть цього "свіжого" штрафу я не бачу в моєму кабінеті. Сміх та й годі, повна маячня, як завжди.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.