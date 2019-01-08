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Українці шукають роботу за кордоном через низьке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в повідомленні.
Дивися повний текст Українці шукають роботу за кордоном через низьке економічне зростання, - МВФ
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05
Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
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