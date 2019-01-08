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Українці шукають роботу за
кордоном через низьке...

Українці шукають роботу за кордоном через низьке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05

Українці шукають роботу за кордоном через низьке...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в повідомленні.

Дивися повний текст Українці шукають роботу за кордоном через низьке економічне зростання, - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05

Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
Moimir
 
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