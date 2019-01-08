Про це сказано в повідомленні.
Дивися повний текст Українці шукають роботу за кордоном через низьке економічне зростання, - МВФ.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05
Українці шукають роботу за кордоном через низьке...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці шукають роботу за кордоном через низьке економічне зростання, - МВФ.
Додано: Нед 13 січ, 2019 16:18
1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем
А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное
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