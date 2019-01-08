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Українці шукають роботу за кордоном через низьке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в повідомленні.
Дивися повний текст Українці шукають роботу за кордоном через низьке економічне зростання, - МВФ
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R2
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05
Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
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Moimir
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Додано: Нед 13 січ, 2019 15:20
Может из за майдана?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:18
Moimir написав:
Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем
А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное
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PasserBy
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:16
такі проблеми в всій південно східній Європі і лише в нас ниють про " генацид " ніби це вчора почали наші їхати .
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vovkane04
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:35
PasserBy написав: Moimir написав:
Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем
А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное
Вы не помните 90е без каких-либо зарплат, соц.благ и отсутствием государства в жизни людей? Все шли в бизнесмены, теперь дети бизнесменов идут таможню и прочую гос.службу
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Moimir
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Додано: Нед 13 січ, 2019 22:49
Украинцы ищут работу за границей в том числе из-за МВФ.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 07:59
Moimir написав: PasserBy написав: Moimir написав:
Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем
А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное
Вы не помните 90е без каких-либо зарплат, соц.благ и отсутствием государства в жизни людей? Все шли в бизнесмены, теперь дети бизнесменов идут таможню и прочую гос.службу
Ну правильно, сейчас в таможнях можно больше урвать на карман чем самому заработать в бизнесе.
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p_a_l
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