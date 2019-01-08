Даже МВФ говорит, ребята, вы тормозите жестко и не даете людям нормально жить.
После такого "стресса" в экономике, рост должен быть темпами 7-8% в год (ВВП). Ограничений по верхней планке нет, были бы реформы.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:32
Даже МВФ говорит, ребята, вы тормозите жестко и не даете людям нормально жить.
После такого "стресса" в экономике, рост должен быть темпами 7-8% в год (ВВП). Ограничений по верхней планке нет, были бы реформы.
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:36
У каждого свой взгляд на "проблему":
Факт остаётся один: "Не слышно голоса самого "Рядового украинца"".
Есть мнения "граждан" с паспортами Швейцарии, Испании, Израиля, США, Британии, РФ, ...
- Вот только "уКРАИНЦА" нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:45
Re: Українці шукають роботу за кордоном через низьке...
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