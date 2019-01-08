Українці шукають роботу за кордоном через низьке...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:40

  PasserBy написав:
  Moimir написав:Тут же сказанно из-за сложного делового климата..


1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем

А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное

У каждого на это свой взгляд:
https://www.rupor.info/news/145507/rabi ... ionetkami/
По великой "странности" нигде не звучит мнение именно титульных "уКРАИНЦЕВ".
СМИ - им не принадлежат даже в Украине.
- Отсюда "бежать" - единственный выход.
"Третий Каганат" явно им не по душе. :cry:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:44

  astatempo написав:
  Rainbow написав:Даже МВФ говорит, ребята, вы тормозите жестко и не даете людям нормально жить.
После такого "стресса" в экономике, рост должен быть темпами 7-8% в год (ВВП). Ограничений по верхней планке нет, были бы реформы.

А МВФ не говорит, что при росте свыше 4% нужно будет отдать свыше 25 лярдов. Другими словами нам продали нищету за эти деньги.

Да, согласен. Но нужно все хорошо просчитывать.
В любом случае, лучше зарабатывать 100 тысяч и тратить 99, чем зарабатывать 10 и тратить 9.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:21

  Rainbow написав:
  astatempo написав:
  Rainbow написав:Даже МВФ говорит, ребята, вы тормозите жестко и не даете людям нормально жить.
После такого "стресса" в экономике, рост должен быть темпами 7-8% в год (ВВП). Ограничений по верхней планке нет, были бы реформы.

А МВФ не говорит, что при росте свыше 4% нужно будет отдать свыше 25 лярдов. Другими словами нам продали нищету за эти деньги.

Да, согласен. Но нужно все хорошо просчитывать.
В любом случае, лучше зарабатывать 100 тысяч и тратить 99, чем зарабатывать 10 и тратить 9.

УВАЖАЕМЫЕ, КАК РАЗ ДАЖЕ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА В "дикой Чёрной коррупции".

Это когда даже честно заработанное в Украине - вынуждены отправлять "маме в США", по причине того, что в любом банке обанкротят и кинут - в платёжном средстве Украины - обесценят и обнулят - в во вложениях отберут и ...-рейдеры или "власть купившие".
- При любом раскладе честно заработанное отберут.

Попробуешь защищать - добавят "статью".

Устоишь - отправят на "шизо", и всё равно всё отберут(при чём это из жизни в Украине)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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