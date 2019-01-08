Українці шукають роботу за кордоном через низьке...
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Moimir написав:Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
1. Выше зарплаты 2. Больше социальных благ при официальном оформлении 3. Более стабильно работающие государственные институты 4. Больше уверенности в будущем
А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное
У каждого на это свой взгляд: https://www.rupor.info/news/145507/rabi ... ionetkami/ По великой "странности" нигде не звучит мнение именно титульных "уКРАИНЦЕВ". СМИ - им не принадлежат даже в Украине. - Отсюда "бежать" - единственный выход. "Третий Каганат" явно им не по душе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Rainbow написав:Даже МВФ говорит, ребята, вы тормозите жестко и не даете людям нормально жить. После такого "стресса" в экономике, рост должен быть темпами 7-8% в год (ВВП). Ограничений по верхней планке нет, были бы реформы.
А МВФ не говорит, что при росте свыше 4% нужно будет отдать свыше 25 лярдов. Другими словами нам продали нищету за эти деньги.
Да, согласен. Но нужно все хорошо просчитывать. В любом случае, лучше зарабатывать 100 тысяч и тратить 99, чем зарабатывать 10 и тратить 9.
Rainbow написав:Даже МВФ говорит, ребята, вы тормозите жестко и не даете людям нормально жить. После такого "стресса" в экономике, рост должен быть темпами 7-8% в год (ВВП). Ограничений по верхней планке нет, были бы реформы.
А МВФ не говорит, что при росте свыше 4% нужно будет отдать свыше 25 лярдов. Другими словами нам продали нищету за эти деньги.
Да, согласен. Но нужно все хорошо просчитывать. В любом случае, лучше зарабатывать 100 тысяч и тратить 99, чем зарабатывать 10 и тратить 9.
УВАЖАЕМЫЕ, КАК РАЗ ДАЖЕ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА В "дикой Чёрной коррупции".
Это когда даже честно заработанное в Украине - вынуждены отправлять "маме в США", по причине того, что в любом банке обанкротят и кинут - в платёжном средстве Украины - обесценят и обнулят - в во вложениях отберут и ...-рейдеры или "власть купившие". - При любом раскладе честно заработанное отберут.
Попробуешь защищать - добавят "статью".
Устоишь - отправят на "шизо", и всё равно всё отберут(при чём это из жизни в Украине)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.