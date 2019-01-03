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Windows 10 позбавить користувачів
7 ГБ дискового простору

Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:48

Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft зробить процес оновлення Windows 10 більш стабільним на шкоду всьому вільному місцю на диску. Зміни будуть внесені в односторонньому порядку, без згоди користувачів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:48

написал очень большой текст который пропал ...
если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс.
Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней !
ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ !
все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:54

  yama написав:Линукс


Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?
freeze
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