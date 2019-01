Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Додано: Нед 13 січ, 2019 16:51

yama написав: написал очень большой текст который пропал ...

если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс.

Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней !

ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ !

все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.



В Linux Wine до сих про DirectX 9, так что на нем особо не поиграешь и куча проектов (проектирование, дизайн, архитектура) просто не заработает.

