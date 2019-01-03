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Windows 10 позбавить користувачів
7 ГБ дискового простору

Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:48

Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft зробить процес оновлення Windows 10 більш стабільним на шкоду всьому вільному місцю на диску. Зміни будуть внесені в односторонньому порядку, без згоди користувачів.

Дивися повний текст Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:48

написал очень большой текст который пропал ...
если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс.
Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней !
ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ !
все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:54

  yama написав:Линукс


Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:04

  freeze написав:
  yama написав:Линукс


Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?

Наверно потому, что конечной целью пользователя является использование прикладного софта, а не самой операционной системы. Толку от «простого», «легкого» и «бесплатного» Линукса, если для него нет нормального прикладного софта?
valme
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:51

  yama написав:написал очень большой текст который пропал ...
если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс.
Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней !
ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ !
все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.


В Linux Wine до сих про DirectX 9, так что на нем особо не поиграешь и куча проектов (проектирование, дизайн, архитектура) просто не заработает.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:11

  valme написав:
  freeze написав:
  yama написав:Линукс


Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?

Наверно потому, что конечной целью пользователя является использование прикладного софта, а не самой операционной системы. Толку от «простого», «легкого» и «бесплатного» Линукса, если для него нет нормального прикладного софта?

абсолютно все есть и всегда было при том что Офис на Виндовс это еще 100-150 $ фотошоп несколько сотен зелени а на Линуксе это все на шару .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:12

  freeze написав:
  yama написав:Линукс


Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?
хорошие вещи широким массам не оценить ...
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:14

  AlifeSoft написав:
  yama написав:написал очень большой текст который пропал ...
если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс.
Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней !
ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ !
все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.


В Linux Wine до сих про DirectX 9, так что на нем особо не поиграешь и куча проектов (проектирование, дизайн, архитектура) просто не заработает.

Виндовс только для Игр. Сколько вы знаете архитекторов дизайнеров проэктантов ? они не делают рынок ! это 0,0001% . И между делом в Линуксе есть софт для всех этих людей, кроме того либо он шаровой = бесплатный либо сущие копейки по сравнению с Виндовсовским.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:14

  valme написав:
  freeze написав:
  yama написав:Линукс


Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?

Наверно потому, что конечной целью пользователя является использование прикладного софта, а не самой операционной системы. Толку от «простого», «легкого» и «бесплатного» Линукса, если для него нет нормального прикладного софта?

какого например?
не пробовал но осуждаю ?
https://itsfoss.com/cad-software-linux/
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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